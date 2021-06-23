ЗАМАНА - Минтруда и соцразвития Дагестана: список госпособий для имеющих детей граждан

Минтруда и соцразвития Дагестана: список госпособий для имеющих детей граждан

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23 июня, 2021. Среда 10:00
Минтруда и соцразвития Дагестана: список госпособий для имеющих детей граждан

Министерство труда и соцразвития Дагестана публикует список социальных пособий для граждан, имеющих детей.

Так, ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 7 082, 25 рублей, а единовременная выплата при рождении первого ребенка или усыновлении – 10 757 рублей.

Подробнее – по ссылке.

Минтруда и соцразвития Дагестана: список госпособий для имеющих детей граждан
Общество

 

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