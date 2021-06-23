Минтруда и соцразвития Дагестана: список госпособий для имеющих детей граждан
- Автор Шахри
- 23 июня, 2021. Среда 10:00
Министерство труда и соцразвития Дагестана публикует список социальных пособий для граждан, имеющих детей.
Так, ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 7 082, 25 рублей, а единовременная выплата при рождении первого ребенка или усыновлении – 10 757 рублей.
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