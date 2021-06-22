Всего от региона в мероприятии, организованном в рамках Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», принимали участие 8 команд.
Дагестанцы вошли десятку победителей хакатона «Медицина, здравоохранение и наука»
- Автор Арслан
- 22 июня, 2021. Вторник 21:36
Хакатон «Медицина, здравоохранение и наука», где от Дагестана участвовали 3 команды, прошел на площадке «Точка кипения» Дагестанского госуниверситета.
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