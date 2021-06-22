Новый антипиратский законопроект уже поддержали дагестанские IT-специалисты.
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Для этого в Госдуму внесен проект, закрепляющий положения Антипиратского меморандума.
Новый антипиратский законопроект уже поддержали дагестанские IT-специалисты.
Подробнее – здесь.
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