Артем Бичаев: «Мы помним о героическом подвиге»

Автор Диляра

Заместитель руководителя Общероссийского Народного фронта по региональной работе, кандидат на выборы в Государственную Думу РФ от политической партии «Единая Россия» Артем Бичаев отметил, что 22 июня, День памяти и скорби, для всех нас трагическая дата.

В ходе войны ради нашего мирного неба над головой миллионы людей оставили свои жизни. Сегодня, возлагая цветы и зажигая свечи, мы говорим, что помним о их мужественном подвиге.