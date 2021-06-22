ЗАМАНА - Артем Бичаев: «Мы помним о героическом подвиге»

Артем Бичаев: «Мы помним о героическом подвиге»

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22 июня, 2021. Вторник 15:18
Артем Бичаев: «Мы помним о героическом подвиге»

Заместитель руководителя Общероссийского Народного фронта по региональной работе, кандидат на выборы в Государственную Думу РФ от политической партии «Единая Россия» Артем Бичаев отметил, что 22 июня, День памяти и скорби, для всех нас трагическая дата.

Артем Бичаев: «Мы помним о героическом подвиге»
Общество
В ходе войны ради нашего мирного неба над головой миллионы людей оставили свои жизни. Сегодня, возлагая цветы и зажигая свечи, мы говорим, что помним о их мужественном подвиге.

 

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