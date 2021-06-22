ЗАМАНА - Больница в Дагестане перепрофилирована для больных ковидом

Больница в Дагестане перепрофилирована для больных ковидом

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22 июня, 2021. Вторник 14:53
Больница в Дагестане перепрофилирована для больных ковидом

Около 170 коек для лечения больных коронавирусом отведено в Республиканской клинической больнице №2 города Махачкалы, сообщает пресс-служба Минздрава РД.

Больница в Дагестане перепрофилирована для больных ковидом
Общество

По словам главного врача медучреждения Ибрагима Магомедова, такое решение было принято в связи с активным ростом количества заболевших COVID-19.

Медик также призвал всех не игнорировать вакцинацию.

 

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