По словам главного врача медучреждения Ибрагима Магомедова, такое решение было принято в связи с активным ростом количества заболевших COVID-19.
Медик также призвал всех не игнорировать вакцинацию.
Около 170 коек для лечения больных коронавирусом отведено в Республиканской клинической больнице №2 города Махачкалы, сообщает пресс-служба Минздрава РД.
По словам главного врача медучреждения Ибрагима Магомедова, такое решение было принято в связи с активным ростом количества заболевших COVID-19.
Медик также призвал всех не игнорировать вакцинацию.
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