Как носить маску, чтобы не заболеть

В связи с ухудшением эпидимиологической ситуацией в Республике Дагестан Роспотребнадзор ужесточил контроль по соблюдению масочного режима.

Вот несколько рекомендаций, как правильно пользоваться медицинской маской:

Если вы надели или сняли маску либо прикоснулись к ней, проведите гигиеническую обработку рук.

Носите маску так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

После снятия маски кладите ее в чистый полиэтиленовый пакет; тканевые маски необходимо ежедневно стирать, а медицинские маски необходимо утилизировать с бытовым мусором.

При этом не забывайте постоянно мыть руки, соблюдать дистанцию в местах массового скопления людей, при кашле или чихании прикрывайте рот локтем. Берегите себя и следите за мерами предосторожности.