Говоря о значимости даты, руководитель региона подчеркнул, что мы обязаны передать потомкам дух многонационального братства России, общих помыслов и надежд.
В тексте обращения Меликов пожелал участникам войны крепкого здоровья и благополучия.
В своем обращении врио Главы Дагестана Сергей Меликов напомнил, что ветеранов-фронтовиков становится все меньше, уходят очевидцы того трагического воскресенья 1941 года.
Говоря о значимости даты, руководитель региона подчеркнул, что мы обязаны передать потомкам дух многонационального братства России, общих помыслов и надежд.
В тексте обращения Меликов пожелал участникам войны крепкого здоровья и благополучия.
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