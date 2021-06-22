Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти и скорби

Автор Арслан

В своем обращении врио Главы Дагестана Сергей Меликов напомнил, что ветеранов-фронтовиков становится все меньше, уходят очевидцы того трагического воскресенья 1941 года.