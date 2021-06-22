ЗАМАНА - Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти и скорби

Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти и скорби

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22 июня, 2021. Вторник 10:32
Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти и скорби

В своем обращении врио Главы Дагестана Сергей Меликов напомнил, что ветеранов-фронтовиков становится все меньше, уходят очевидцы  того трагического воскресенья 1941 года.

Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти и скорби
Общество

Говоря о значимости даты, руководитель региона подчеркнул, что мы обязаны передать потомкам дух многонационального братства России, общих помыслов и надежд.

В тексте обращения Меликов пожелал участникам войны крепкого здоровья и благополучия.

 

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