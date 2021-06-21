ЗАМАНА - В Махачкале провели акцию «Свеча памяти»

В Махачкале провели акцию «Свеча памяти»

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21 июня, 2021. Понедельник 23:27
В Махачкале провели акцию «Свеча памяти»

22 июня в парке Ленинского Комсомола поддержали акцию «Свеча памяти», в преддверии Дня памяти и скорби. Акцию провели Министерство по делам молодежи Дагестана, МВД РД, Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия». В рамках акции, в память о погибших в Великой Отечественной войне, у памятника Воину-освободителю, возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня. В завершении в знак памяти и скорби в небо были выпущены белые шары.

В Махачкале провели акцию «Свеча памяти»
Общество

 

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