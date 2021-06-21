В Махачкале провели акцию «Свеча памяти»

22 июня в парке Ленинского Комсомола поддержали акцию «Свеча памяти», в преддверии Дня памяти и скорби. Акцию провели Министерство по делам молодежи Дагестана, МВД РД, Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия». В рамках акции, в память о погибших в Великой Отечественной войне, у памятника Воину-освободителю, возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня. В завершении в знак памяти и скорби в небо были выпущены белые шары.