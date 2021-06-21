ЗАМАНА - ОНФ запустит конкурс по созданию межрегиональных автомобильных маршрутов

ОНФ запустит конкурс по созданию межрегиональных автомобильных маршрутов

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21 июня, 2021. Понедельник 20:39
ОНФ запустит конкурс по созданию межрегиональных автомобильных маршрутов

В рамках I Всероссийского конкурса-проекта ОНФ по созданию межрегиональных автомобильных маршрутов под названием «Россия здесь» участникам предоставляется возможность реализации своей карты маршрутов для туристов.

ОНФ запустит конкурс по созданию межрегиональных автомобильных маршрутов
Общество

Пути следования, включающие посещение исторических мест и культурных объектов, будут использованы для формирования народного стандарта брендового автомотомаршрута.

Подробнее – на сайте россияздесь.рф.

 

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