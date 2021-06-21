Пути следования, включающие посещение исторических мест и культурных объектов, будут использованы для формирования народного стандарта брендового автомотомаршрута.
Подробнее – на сайте россияздесь.рф.
В рамках I Всероссийского конкурса-проекта ОНФ по созданию межрегиональных автомобильных маршрутов под названием «Россия здесь» участникам предоставляется возможность реализации своей карты маршрутов для туристов.
Пути следования, включающие посещение исторических мест и культурных объектов, будут использованы для формирования народного стандарта брендового автомотомаршрута.
Подробнее – на сайте россияздесь.рф.
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