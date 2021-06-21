Махачкалу и Баку свяжет прямое авиасообщение

Совершить первый полет из столицы Дагестана в столицу Азербайджана, как передает ТАСС, можно будет уже 4 июля в 01:05 часов.

По данным источника, летать можно будет каждую неделю. Однако по прибытии в город каждый пассажир старшего одного года должен иметь справку, подтверждающую наличии прививки от COVID-19.