По данным источника, летать можно будет каждую неделю. Однако по прибытии в город каждый пассажир старшего одного года должен иметь справку, подтверждающую наличии прививки от COVID-19.
Махачкалу и Баку свяжет прямое авиасообщение
- Автор Арслан
- 21 июня, 2021. Понедельник 11:32
Совершить первый полет из столицы Дагестана в столицу Азербайджана, как передает ТАСС, можно будет уже 4 июля в 01:05 часов.
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