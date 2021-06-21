Так, в случае повышения температуры до 29 градусов, рабочее время будет снижено до двух часов. При 30,5 градусов – до четырех часов.
В жару офисные работники будут работать меньше
- Автор Арслан
- 21 июня, 2021. Понедельник 10:44
Рабочий день при жаре в офисе, по рекомендациям роспотребнадзора, должен быть сокращен, в случае если температура в помещении достигла 29-30,5 градусов.
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