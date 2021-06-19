Такие неутешительные выводы привел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам этот вирус намного сильнее классического уханьского, поэтому человеку необходимо в два раза больше антител.
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У почти 90% жителей Москвы, болеющих коронавирусом, обнаружен индийский штамм «Дельта».
Такие неутешительные выводы привел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам этот вирус намного сильнее классического уханьского, поэтому человеку необходимо в два раза больше антител.
Подробнее – здесь.
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