ЗАМАНА - Москвичи заразились индийский штаммом коронавируса

Москвичи заразились индийский штаммом коронавируса

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19 июня, 2021. Суббота 12:49
Москвичи заразились индийский штаммом коронавируса

У почти 90% жителей Москвы, болеющих коронавирусом, обнаружен индийский штамм «Дельта».

Москвичи заразились индийский штаммом коронавируса
Общество

 Такие неутешительные выводы привел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам этот вирус намного сильнее классического уханьского, поэтому человеку необходимо в два раза больше антител.

Подробнее – здесь.

 

 

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