ЗАМАНА - В Дагестане проведут программу подготовки высших управленческих кадров

В Дагестане проведут программу подготовки высших управленческих кадров

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18 июня, 2021. Пятница 15:00
В Дагестане проведут программу подготовки высших управленческих кадров

С 20 по 18 июня в Дагестане проведут выездной образовательный модуль первой в России программы подготовки высших управленческих кадров в формате Doctor of Public Administration (DPA).

В Дагестане проведут программу подготовки высших управленческих кадров
Общество

Он организован Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке врио Главы Республики Дагестан С. А. Меликова. Об этом рассказали в агентстве по предпринимательству и инвестициям республики. В агентстве отметили, что в рамках модуля будут проведены ряд встреч, семинаров. Также обучающиеся смогут взаимодействовать с первыми лицами республики во время прохождения мероприятия.

 

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