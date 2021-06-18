Он организован Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке врио Главы Республики Дагестан С. А. Меликова. Об этом рассказали в агентстве по предпринимательству и инвестициям республики. В агентстве отметили, что в рамках модуля будут проведены ряд встреч, семинаров. Также обучающиеся смогут взаимодействовать с первыми лицами республики во время прохождения мероприятия.
В Дагестане проведут программу подготовки высших управленческих кадров
- Автор Диляра
- 18 июня, 2021. Пятница 15:00
С 20 по 18 июня в Дагестане проведут выездной образовательный модуль первой в России программы подготовки высших управленческих кадров в формате Doctor of Public Administration (DPA).