В Дагестане проведут программу подготовки высших управленческих кадров

Он организован Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке врио Главы Республики Дагестан С. А. Меликова. Об этом рассказали в агентстве по предпринимательству и инвестициям республики. В агентстве отметили, что в рамках модуля будут проведены ряд встреч, семинаров. Также обучающиеся смогут взаимодействовать с первыми лицами республики во время прохождения мероприятия.