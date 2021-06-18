43 ярмарки вакансий проведены для лиц, отказавшихся от террористической деятельности

В министерстве труда и социального развития Дагестана сообщили, что в рамках программы по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 годы, учреждением были проведены работы по обеспечению трудовой занятости, в том числе на временной и сезонной основе, лиц причастных к террористической деятельности.

За 2021 год в службу занятости обратились 19 человек, по данной категории, из них 11 поставлены на учет по безработице, 4 –х трудоустроили Для того, чтобы стимулировать работодателей в приеме на работу лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы, в том числе из числа лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности и других, в государственную программу Республики Дагестан «Содействие занятости населения» внесены изменения. Об этом рассказали в ведомстве. «По данной программе предусматриваются субсидия части затрат работодателя на компенсацию расходов по оплате труда указанных лиц. На данные мероприятия в бюджете республики на 2021 год предусмотрено 1,5 млн. рублей», - говорится в тексте. По данной программе провели 43 ярмарки вакансий, с приглашением людей данной категории.