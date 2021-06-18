Дагестанские предприниматели рассказали о господдержке при трудоустройстве безработных граждан

На совещание по вопросам участия работодателей в мероприятиях по стимулированию к трудоустройству безработных граждан в Дербенте, которое провело Минтруда республики, десять дагестанских предпринимателей рассказали какие меры поддержки им оказывают.

В ходе совещания заместитель министра труда и социального развития Магомедзагид Кихасуров напомнил, что многие дагестанцы с марта прошлого года остались без работы и по сей день находятся в поисках. Они готовы обучаться и проходить переподготовку. Для этого была разработана программа государственной поддержки в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан. Таким образом, для работодателей, которые трудоустроили безработных граждан, предусмотрены государственные субсидии. Они получают субсидии в размере МРОТ - 12 792 рубля. Данной программой воспользовались уже более десяти предпринимателей по всей республике.