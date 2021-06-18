Так, для того, чтобы обратиться в ЦУР, достаточно открыть любую социальную сеть, оставить комментарий на любом открытом аккаунте. Затем следует описать проблему, подкрепив ее, по возможности, какими-либо фотографиями, подтверждающими ее наличие.
Любителям футбола предложили обратиться в Центр управления регионом
- Автор Арслан
- 18 июня, 2021. Пятница 12:02
По инициативе Центра управления регионом на стадионе им. Елены Исинбаевой в Махачкале во время мачта чемпионата Европы по футболу болельщикам был показан видеоролик, в котором было сказано о том, как любую жалобу можно довести до ответственных лиц.
Последнее от Арслан
- Дагестанский минсельхоз объяснил подорожание овощей и фруктов
- Старейшины Дагестана обсудили актуальные проблемы региона
- Реализацию проекта «Здравоохранение» обсудили в Правительстве Дагестана
- Минздрав РД: «Основная мера профилактики коронавируса – это вакцинация»
- В дагестанском Хасавюрте вводят режим самоизоляции