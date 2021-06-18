Любителям футбола предложили обратиться в Центр управления регионом

По инициативе Центра управления регионом на стадионе им. Елены Исинбаевой в Махачкале во время мачта чемпионата Европы по футболу болельщикам был показан видеоролик, в котором было сказано о том, как любую жалобу можно довести до ответственных лиц.