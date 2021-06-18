ЗАМАНА - Любителям футбола предложили обратиться в Центр управления регионом

Любителям футбола предложили обратиться в Центр управления регионом

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18 июня, 2021. Пятница 12:02
Любителям футбола предложили обратиться в Центр управления регионом

По инициативе Центра управления регионом на стадионе им. Елены Исинбаевой в Махачкале во время мачта чемпионата Европы по футболу болельщикам был показан видеоролик, в котором было сказано о том, как любую жалобу можно довести до ответственных лиц.

Любителям футбола предложили обратиться в Центр управления регионом
Общество

Так, для того, чтобы обратиться в ЦУР, достаточно открыть любую социальную сеть, оставить комментарий на любом открытом аккаунте. Затем следует описать проблему, подкрепив ее, по возможности, какими-либо фотографиями, подтверждающими ее наличие.

 

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