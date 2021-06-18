ЗАМАНА - Ректор ДГУ рассказал о правилах приема поступления в вуз

Ректор ДГУ рассказал о правилах приема поступления в вуз

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18 июня, 2021. Пятница 09:05
Ректор ДГУ рассказал о правилах приема поступления в вуз

О том, что правила приема по программе высшего образования размещены на сайте вуза, глава Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов сообщил в рамках традиционной пресс-конференции.

Ректор ДГУ рассказал о правилах приема поступления в вуз
Общество

В частности было отмечено, что прием будет объявлен по 40 направлениям бакалавриата, 7 направлениям специалитета и 30 направлениям магистратуры.

Напомним, что приемная кампания ДГУ 2021 года стартует 20 июня.

 

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