В частности было отмечено, что прием будет объявлен по 40 направлениям бакалавриата, 7 направлениям специалитета и 30 направлениям магистратуры.
Напомним, что приемная кампания ДГУ 2021 года стартует 20 июня.
О том, что правила приема по программе высшего образования размещены на сайте вуза, глава Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов сообщил в рамках традиционной пресс-конференции.
В частности было отмечено, что прием будет объявлен по 40 направлениям бакалавриата, 7 направлениям специалитета и 30 направлениям магистратуры.
Напомним, что приемная кампания ДГУ 2021 года стартует 20 июня.
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