В Дагестане по районам моря ожидается усиление ветра

Автор Диляра

По информации МЧС Дагестана со ссылкой на Росгидрометр, по районам моря ожидается сильный северо-западный ветер до 15-20 м/с, высота волн 1,5-2,5 м.

МЧС республики просит жителей города быть максимально аккуратными и переждать сильный ветер дома, но если вдруг вы попали в чрезвычайную ситуацию, незамедлительно звоните по номеру телефона 112 или в Главное управления МЧС России по Республике Дагестан (8722)39-99-99.