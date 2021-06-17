ЗАМАНА - В Дагестане по районам моря ожидается усиление ветра

В Дагестане по районам моря ожидается усиление ветра

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17 июня, 2021. Четверг 18:00
В Дагестане по районам моря ожидается усиление ветра

По информации МЧС Дагестана со ссылкой на Росгидрометр, по районам моря ожидается сильный северо-западный ветер до 15-20 м/с, высота волн 1,5-2,5 м.

В Дагестане по районам моря ожидается усиление ветра
Общество
МЧС республики просит жителей города быть максимально аккуратными и переждать сильный ветер дома, но если вдруг вы попали в чрезвычайную ситуацию, незамедлительно звоните по номеру телефона 112 или в Главное управления МЧС России по Республике Дагестан (8722)39-99-99.

 

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