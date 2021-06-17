ЗАМАНА - Махачкалаводоканал не рекомендует пить воду из-под крана

Махачкалаводоканал не рекомендует пить воду из-под крана

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17 июня, 2021. Четверг 10:50
Махачкалаводоканал не рекомендует пить воду из-под крана

ОАО «Махачкалаводоканал» сообщает, что в связи с прошедшими дождями в городе есть риск распространения среди населения случаев ОКИ.

Махачкалаводоканал не рекомендует пить воду из-под крана
Общество

Объясняется это тем, что на водоводах Миатли-Махачкала зафиксировано превышение мутности воды.

«Настоятельно рекомендуем населению использовать отстоянную, кипячённую, либо бутилированную воду», - говорится в сообщении.

 

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