Проверка показала, что должник стал обладателем земельного участка. В последующем был наложен запрет на проведение регистрационных действий указанной недвижимости.
Отмечено, что долги по алиментам копился с 2013 года.
Задолженность в размере 960 тысяч рублей житель Дагестана погасил после того как на регистрационные действия его земельного участка наложили запрет, сообщает пресс-служба региональногоУФССП России по республике.
Проверка показала, что должник стал обладателем земельного участка. В последующем был наложен запрет на проведение регистрационных действий указанной недвижимости.
Отмечено, что долги по алиментам копился с 2013 года.
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