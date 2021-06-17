ЗАМАНА - Дагестанец погасил крупную задолженность по алиментам

Дагестанец погасил крупную задолженность по алиментам

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17 июня, 2021. Четверг 09:42
Дагестанец погасил крупную задолженность по алиментам

Задолженность в размере 960 тысяч рублей житель Дагестана погасил после того как на регистрационные действия его земельного участка наложили запрет, сообщает пресс-служба региональногоУФССП России по республике.

Дагестанец погасил крупную задолженность по алиментам
Общество

Проверка показала, что должник стал обладателем земельного участка. В последующем был наложен запрет на проведение регистрационных действий указанной недвижимости.

Отмечено, что долги по алиментам копился с 2013 года.

 

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