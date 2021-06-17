Дагестанец погасил крупную задолженность по алиментам

Задолженность в размере 960 тысяч рублей житель Дагестана погасил после того как на регистрационные действия его земельного участка наложили запрет, сообщает пресс-служба региональногоУФССП России по республике.

Проверка показала, что должник стал обладателем земельного участка. В последующем был наложен запрет на проведение регистрационных действий указанной недвижимости.

Отмечено, что долги по алиментам копился с 2013 года.