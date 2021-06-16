Спаси жизнь: сообщи, где торгуют наркотиками!
- Автор Диляра
- 16 июня, 2021. Среда 18:22
Если вы узнали о фактах незаконного оборота наркотиками, располагаете данными о нахождение наркопритонов, то незамедлительно сообщите об этом по номеру телефону: 994-994. Информация будет конфиденциальная.
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