Спаси жизнь: сообщи, где торгуют наркотиками!

Автор Диляра

Если вы узнали о фактах незаконного оборота наркотиками, располагаете данными о нахождение наркопритонов, то незамедлительно сообщите об этом по номеру телефону: 994-994. Информация будет конфиденциальная.