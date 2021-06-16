Более 100 литров крови сдали дагестанцы в День донора

Автор Диляра

Более 100 литров крови сдали дагестанцы в День донора 15 июня в Дагестане отметили Всемирный День донора.

В этот день добровольцы-доноры сдали более 100 литров крови. Сообщает минздрав региона. В акции приняло участие более 200 доноров. Главный врач РСПК Хадижат Танкаева рассказала, что за предыдущий 2020 год Республиканской станцией переливания крови было заготовлено 10 909 литров крови, по республике эта цифра составляет 12 664 литра. «Из этой крови были изготовлены необходимые компоненты крови для нужд республиканского здравоохранения, спасения жизней людей», - поделилась Танкаева. Также на станции в этот день мог сделать прививку любой желающий.