ЗАМАНА - Более 100 литров крови сдали дагестанцы в День донора

Более 100 литров крови сдали дагестанцы в День донора

Автор
16 июня, 2021. Среда 18:09
Более 100 литров крови сдали дагестанцы в День донора

Более 100 литров крови сдали дагестанцы в День донора 15 июня в Дагестане отметили Всемирный День донора.

Более 100 литров крови сдали дагестанцы в День донора
Общество
В этот день добровольцы-доноры сдали более 100 литров крови. Сообщает минздрав региона. В акции приняло участие более 200 доноров. Главный врач РСПК Хадижат Танкаева рассказала, что за предыдущий 2020 год Республиканской станцией переливания крови было заготовлено 10 909 литров крови, по республике эта цифра составляет 12 664 литра. «Из этой крови были изготовлены необходимые компоненты крови для нужд республиканского здравоохранения, спасения жизней людей», - поделилась Танкаева. Также на станции в этот день мог сделать прививку любой желающий.

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top