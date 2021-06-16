ЗАМАНА - В Дагестане состоится фестиваль абрикоса

В Дагестане состоится фестиваль абрикоса

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16 июня, 2021. Среда 14:30
В Дагестане состоится фестиваль абрикоса

Масштабное мероприятие, организованное по инициативе регионального министерства сельского хозяйства, предусматривает проведение выставку подворий районов, занимающихся производством абрикоса.

В Дагестане состоится фестиваль абрикоса
Общество

В рамках фестиваля «Абрикос Дагестана» в течение двух дней  будут работать сельскохозяйственные ярмарки, пройдет научно-практическая конференция по развитию садоводства.

Мероприятие пройдет на территории республики 3-4 июля.

 

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