Отмечено, что на сегодняшний день в районе болеют 59 человек.
Дагестанское селение Урахи закрыли на карантин
- Автор Арслан
- 16 июня, 2021. Среда 13:09
Меры по закрытию селения Урахи Сергокалинского района республики на карантин были приняты в связи с тем, что большая часть заболевших в муниципалитете ковидом приходится именно на эту местность.
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