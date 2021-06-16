Манвел Мажонц провел прием граждан

В ходе приема к нему обратилась жительница Избербаша Альбина Омарова от лица людей, которые проживают в поселке Приморск. Омарова попросила вице-премьера разобраться с проблемой связанной с незаконным строением, которое предназначено для канализационных стоков в поселке Приморский и ее стоки напрямую выходят в море, что по итогу загрязняет берег.

Глава города Избербаш Магомед Исаков прокомментировал данную жалобу. «Сооружение было проложено для отвода сточных и грунтовых вод, на этом месте постоянно проходят мероприятия в целях недопущения попадания канализационных стоков в канал», - пояснил Исаков.

Также он отметил, что идут работы по межеванию территории трассы для включения в проектно-сметную документацию по строительству коллектора, соответствующего санитарным нормам. В завершение приема Манвел Мажонц поручил Минэнерго и ЖКХ Дагестана решить вопрос со сроком до весны следующего года.