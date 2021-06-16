Глава города Избербаш Магомед Исаков прокомментировал данную жалобу. «Сооружение было проложено для отвода сточных и грунтовых вод, на этом месте постоянно проходят мероприятия в целях недопущения попадания канализационных стоков в канал», - пояснил Исаков.
Также он отметил, что идут работы по межеванию территории трассы для включения в проектно-сметную документацию по строительству коллектора, соответствующего санитарным нормам. В завершение приема Манвел Мажонц поручил Минэнерго и ЖКХ Дагестана решить вопрос со сроком до весны следующего года.