Установив 60 светильников для ночного освещения улиц родного села, полицейский также раздал односельчанам мешки с мукой.
Полицейский установил ночное освещение в селе Кани Кулинского района
- Автор Арслан
- 16 июня, 2021. Среда 12:37
Неравнодушный к проблемам родного села Энгельс Гаджимагомедов установил освещение на свои личные деньги. Об этом сообщает «Молодежь Дагестана».
Последнее от Арслан
- Дагестанское селение Урахи закрыли на карантин
- В Махачкале пройдет пресс-конференция с участием ректора ДГУ
- Министр здравоохранения РД: «В Дагестане продолжается рост количества больных коронавирусной инфекцией»
- В ДТП в Дербентском районе погибли два человека
- Сотрудники миграционной службы Дагестана занимались махинациями с пенсиями