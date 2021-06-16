Министр здравоохранения РД: «В Дагестане продолжается рост количества больных коронавирусной инфекцией»

О том, что рост количества больных коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями продолжается, глава ведомства Татьяна Беляева сообщила, собрав внеплановое совещание с руководителями республиканских медицинских клиник.

С воем обращении к коллегам она заявила, что в республике количество коек для лечения пациентов с COVID-19 достигло 1724.

Напомним, что на базе медорганизаций Дагестана функционирует 86 пунктов вакцинации, а также 47 мобильных пунктов вакцинации.