ЗАМАНА - Министр здравоохранения РД: «В Дагестане продолжается рост количества больных коронавирусной инфекцией»

Министр здравоохранения РД: «В Дагестане продолжается рост количества больных коронавирусной инфекцией»

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16 июня, 2021. Среда 10:45
Министр здравоохранения РД: «В Дагестане продолжается рост количества больных коронавирусной инфекцией»

О том, что рост количества больных коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями продолжается, глава ведомства Татьяна Беляева сообщила, собрав внеплановое совещание с руководителями республиканских медицинских клиник.

Министр здравоохранения РД: «В Дагестане продолжается рост количества больных коронавирусной инфекцией»
Общество

С воем обращении к коллегам она заявила, что в республике количество коек для лечения пациентов с COVID-19 достигло 1724.

Напомним, что на базе медорганизаций Дагестана функционирует 86 пунктов вакцинации, а также 47 мобильных пунктов вакцинации.

 

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