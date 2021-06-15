ЗАМАНА - Минтруд Дагестана по поручению Сергея Меликова организует обучение лиц с ОВЗ вождению автотранспорта

Минтруд Дагестана по поручению Сергея Меликова организует обучение лиц с ОВЗ вождению автотранспорта

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15 июня, 2021. Вторник 16:43
Минтруд Дагестана по поручению Сергея Меликова организует обучение лиц с ОВЗ вождению автотранспорта

Министерством труда и социального развития Дагестана рассмотрен вопрос о получение водительское удостоверение гражданам с ограниченными возможностями.

Минтруд Дагестана по поручению Сергея Меликова организует обучение лиц с ОВЗ вождению автотранспорта
Общество

Напомним, 28 апреля в ходе прямого эфира врио Главы Дагестана Сергея Меликова к нему обратилась Барият Мирзаалиева с данной просьбой. Рассмотреть вопрос и решить было поручено Минтруда республики, они провели мониторинг автошкол автошкол республики на соответствие требованиям законодательства для подготовки водителей-инвалидов. И в ходе проверке было установлено, что в настоящее время среди них нет автошкол, располагающих специализированными автомобилями с ручным управлением. Такое оборудование в планах закупить в этом году автошкола «Каспий» в Каспийске. Как отмечают в ведомстве, после приобретения специального оборудования между автошколой и Минтрудом РД будет подписано соглашение об обучении инвалидов вождению на платной основе в случае востребованности в республике этой услуги.

 

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