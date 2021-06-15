ЗАМАНА - Россети готовят Дагестан к зиме

Россети готовят Дагестан к зиме

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15 июня, 2021. Вторник 14:37
Россети готовят Дагестан к зиме

Как сообщают в «Россети Северный Кавказ» в Дагестане идут ремонтные работы воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Россети готовят Дагестан к зиме
Общество
Данные работы проходят в рамках подготовки региона к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Они отметили, что запланированы работы в муниципалитетах региона на 351 воздушной линии 0,4-10 кВ, таккже будет отремонтировано почти 1,3 тысячи комплектных трансформаторных подстанций, заменено 860 километров провода и более тысячи коммутационных аппаратов.

 

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