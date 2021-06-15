Россети готовят Дагестан к зиме

Автор Диляра

Как сообщают в «Россети Северный Кавказ» в Дагестане идут ремонтные работы воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Данные работы проходят в рамках подготовки региона к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Они отметили, что запланированы работы в муниципалитетах региона на 351 воздушной линии 0,4-10 кВ, таккже будет отремонтировано почти 1,3 тысячи комплектных трансформаторных подстанций, заменено 860 километров провода и более тысячи коммутационных аппаратов.