ЗАМАНА - В Дагестане пройдет молодежный форум #VisitDagestan

В Дагестане пройдет молодежный форум #VisitDagestan

Автор
15 июня, 2021. Вторник 12:26
В Дагестане пройдет молодежный форум #VisitDagestan

В целях развития своих профессиональных и предпринимательских навыков начинающие гиды и молодые работники предприятий индустрии гостеприимства республики могут принять участие в форуме, который пройдет 19-20 июня.

В Дагестане пройдет молодежный форум #VisitDagestan
Общество

Для того, чтобы поучаствовать в дискуссионных сессиях, мастер-классах, а также в работе над страт-ап-проектами в сфере туризма молодые люди могут, подав заявку в системе АИС «Молодежь России».

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top