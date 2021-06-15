В Дагестане пройдет молодежный форум #VisitDagestan

В целях развития своих профессиональных и предпринимательских навыков начинающие гиды и молодые работники предприятий индустрии гостеприимства республики могут принять участие в форуме, который пройдет 19-20 июня.

Для того, чтобы поучаствовать в дискуссионных сессиях, мастер-классах, а также в работе над страт-ап-проектами в сфере туризма молодые люди могут, подав заявку в системе АИС «Молодежь России».