Под его руководством этот вуз стал одним из самых престижных в России.
На всем протяжении своего профессионального пути Исмаилов активно занимался научно-исследовательской и изобретательской деятельностью
Бывший ректор Дагестанского государственного технического университета скончался на 68 году жизни.
Под его руководством этот вуз стал одним из самых престижных в России.
На всем протяжении своего профессионального пути Исмаилов активно занимался научно-исследовательской и изобретательской деятельностью
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..