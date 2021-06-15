В Дагестане скончался бывший ректор ДГТУ Тагир Исмаилов

Бывший ректор Дагестанского государственного технического университета скончался на 68 году жизни.

Под его руководством этот вуз стал одним из самых престижных в России.

На всем протяжении своего профессионального пути Исмаилов активно занимался научно-исследовательской и изобретательской деятельностью