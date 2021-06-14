ЗАМАНА - В Дагестане пожаловались на женщину, обокравшую своих знакомых

В Дагестане пожаловались на женщину, обокравшую своих знакомых

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14 июня, 2021. Понедельник 13:30
В Дагестане пожаловались на женщину, обокравшую своих знакомых

Брала у своих знакомых и не возвращала. Именно так пояснили ситуацию в пресс-службе главного управления МВД по республике.

В Дагестане пожаловались на женщину, обокравшую своих знакомых
Общество

Как сообщает источник, общая сумма всех займов 46-летней жительницы Каякентского района, против которой уже возбудили уголовное дело, составила 8 млн рублей.

 

 

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