Артисты исполнили песни военных лет, русские народные и песни советского периода.
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов выразил благодарность артистам за выступление и отметил, что ансамбль является уникальным и боевым.
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В День России на главной площади Махачкалы состоялся концерт ансамбля песен и плясок Национальной гвардии России.
Артисты исполнили песни военных лет, русские народные и песни советского периода.
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов выразил благодарность артистам за выступление и отметил, что ансамбль является уникальным и боевым.
Подробнее – здесь.
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