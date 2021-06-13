ЗАМАНА - День России в Махачкале завершили выступлением ансамбля песен и плясок Росгвардии

День России в Махачкале завершили выступлением ансамбля песен и плясок Росгвардии

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13 июня, 2021. Воскресенье 10:22
День России в Махачкале завершили выступлением ансамбля песен и плясок Росгвардии

В День России на главной площади Махачкалы состоялся концерт ансамбля песен и плясок Национальной гвардии России.

День России в Махачкале завершили выступлением ансамбля песен и плясок Росгвардии
Общество

 Артисты исполнили песни военных лет, русские народные и песни советского периода.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов выразил благодарность артистам за выступление и отметил, что ансамбль является уникальным и боевым.

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