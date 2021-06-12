ЗАМАНА - В Дагестане вандалы разрушили древний памятник архитектуры

В Дагестане вандалы разрушили древний памятник архитектуры

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12 июня, 2021. Суббота 16:36
В Дагестане вандалы разрушили древний памятник архитектуры

Памятник археологии федерального значения «Андрейаульское городище» был частично разрушен неизвестными вандалами, – сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу Дагнаследия.

В Дагестане вандалы разрушили древний памятник архитектуры
Общество

 

Специалистами были зафиксированы разрушения на объекте археологии, среди которых: нарушение культурного слоя, образование ям для сброса мусора и т.д.

Сотрудниками Дагнаследия составлен и передан в отдел правового обеспечения акт для определения правонарушителей.

Это уже не первый раз, когда памятники археологии становятся объектом вандализма. Так, повреждение культурного слоя было зафиксировано в Каякентском районе. Общая сумма ущерба составила более 203 миллионов рублей.

Чаще всего памятники археологии подвержены разрушению из-за земельных или строительных работ, которые не согласовали с Дагнаследием.

 

 

 

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