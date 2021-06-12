Дагестан посетила группа московских урологов

Бригада врачей из Москвы под руководством директора НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Олега Аполихина посетила Чародинский район, так как муниципалитет был включён в Федеральную целевую программу «Мужское здоровье».

Отмечено, что больше всего пациентов с урологическими заболеваниями наблюдается в горной местности. В основном, по словам врачей, это мочекаменная болезнь.

Аполихин подчеркнул, что лечение больных будет проводиться бесплатно.