ЗАМАНА - Дагестан посетила группа московских урологов

Дагестан посетила группа московских урологов

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12 июня, 2021. Суббота 12:35
Дагестан посетила группа московских урологов

Бригада врачей из Москвы под руководством директора НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Олега Аполихина посетила Чародинский район, так как муниципалитет был включён в Федеральную целевую программу «Мужское здоровье».

Дагестан посетила группа московских урологов
Общество

Отмечено, что больше всего пациентов с урологическими заболеваниями наблюдается в горной местности. В основном, по словам врачей, это мочекаменная болезнь.
Аполихин подчеркнул, что лечение больных будет проводиться бесплатно.

 

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