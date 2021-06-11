Главным событием акции станет вручение первого документа – паспорта, молодым людям, достигшим 14-летнего возраста. Отметим, что мероприятие пройдёт совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан, Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан и Управлением образования г. Махачкалы.
Акция «Мы – граждане России» пройдет в Дагестане
- Автор Диляра
- 11 июня, 2021. Пятница 18:39
В День России, 12 июня, министерство по делам молодежи республики проведет акцию «Мы – граждане России».
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