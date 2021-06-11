Поэтический марафон «Россия — Родина моя» прошел в Кайтагском районе

Как отметили представители в муниципалитете, присутствующим рассказали об истории праздника, прочитали стихи о стране, также им предложили ознакомиться с происхождением слов: «Россия», «Русь», «Родина», после чего прошло обсуждение значения государственных символов. Школьники приняли участие в викторине «Что ты знаешь о России?» и в познавательной игре с виртуальным путешествием по стране.