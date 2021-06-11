ЗАМАНА - Поэтический марафон «Россия — Родина моя» прошел в Кайтагском районе

Поэтический марафон «Россия — Родина моя» прошел в Кайтагском районе

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11 июня, 2021. Пятница 18:16
Поэтический марафон «Россия — Родина моя» прошел в Кайтагском районе

Виртуальный поэтический марафон «Россия — Родина моя» провели в Кайтагском районе ко Дню России.

Поэтический марафон «Россия — Родина моя» прошел в Кайтагском районе
Общество

Как отметили представители в муниципалитете, присутствующим рассказали об истории праздника, прочитали стихи о стране, также им предложили ознакомиться с происхождением слов: «Россия», «Русь», «Родина», после чего прошло обсуждение значения государственных символов. Школьники приняли участие в викторине «Что ты знаешь о России?» и в познавательной игре с виртуальным путешествием по стране.

 

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