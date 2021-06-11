ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают принять участие в семейном флешмобе

Дагестанцев приглашают принять участие в семейном флешмобе

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11 июня, 2021. Пятница 15:40
Дагестанцев приглашают принять участие в семейном флешмобе

20 июня в России отмечают День отца. В честь празднования этого дня Фондом Андрея Первозванного при поддержке певицы Дианы Гурцкая и художника Федора Конюхова запускается семейный флешмоб.

Дагестанцев приглашают принять участие в семейном флешмобе
Общество

В нем могут принять все желающие. Условия флешмоба просты. Нужно с 14 по 20 июня выложите на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или в ВК рисунок, фотографию, видео или текст, посвященный вашему папе. Отметить ваш пост хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного. Также необходимо, чтобы аккаунт был открыт, подписаться на страницы @happymaterinstvo @ bf_protek и отметить двух друзей.

Председатель Совета отцов в Дагестане Заур Амиралиев отметил, что в жизни ребенка отец играю важную роль в становлении личности. «Чем интенсивнее отец общается с ребенком, тем сильнее эмоциональный отклик последнего, что в свою очередь пробуждает в мужчине очень глубокую привязанность, которая очень важна, как для позитивных и плодотворных взаимоотношений между отцом и ребенком, так и для личности самого мужчины. И подобные акции могут понять родителям какие у них взаимоотношения с их чадом», - сказал Амиралиев.

Как сообщают организаторы, случайным образом будут выбрано 5 победителей, которые смогут получить подарочный сертификат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». Всю информацию о конкурсе можно будет посмотреть на сайте www.fap.ru.

 

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