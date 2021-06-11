Судья в Дагестане обвиняется в служебном подлоге

Следствие установило, что у обвиняемого в производстве было рассмотрено дело о представителе полиции, который, будучи пьяным, оскорбил и избил одного из своих подчиненных.

Вина бывшего начальника ОМВД России по Ахтынскому району в превышении должностных полномочий была установлена, однако судья вынес оправдательный приговор.

Чтобы не быть обвиненным с необоснованности приговора, судья изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их, тем самым проигнорировав несогласие прокурора с решением суда.