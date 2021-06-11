ЗАМАНА - Судья в Дагестане обвиняется в служебном подлоге

Судья в Дагестане обвиняется в служебном подлоге

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11 июня, 2021. Пятница 14:11
Судья в Дагестане обвиняется в служебном подлоге

В служебном подлоге, как сообщает пресс-служба республиканского управления СК России, обвиняется судья Ахтынского районного суда.

Судья в Дагестане обвиняется в служебном подлоге
Общество

Следствие установило, что у обвиняемого в производстве было рассмотрено дело о представителе полиции, который, будучи пьяным, оскорбил и избил одного из своих подчиненных.

Вина бывшего начальника ОМВД России по Ахтынскому району в превышении должностных полномочий была установлена, однако судья вынес оправдательный приговор.

Чтобы не быть обвиненным с необоснованности приговора, судья изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их, тем самым проигнорировав несогласие прокурора с решением суда.

 

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