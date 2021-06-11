ЗАМАНА - За отсутствие масок каспийчане будут платить больше

За отсутствие масок каспийчане будут платить больше

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11 июня, 2021. Пятница 12:42
За отсутствие масок каспийчане будут платить больше

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в дагестанском Каспийске ужесточен масочный режим. Резкий прирост заболевших, по словам врачей, наблюдается после майских праздников.

За отсутствие масок каспийчане будут платить больше
Общество

Штраф за несоблюдение «масочного» режима в транспорте, местах религиозного культа, торговых точках и общественных территорий колеблется от 1 до 30 тысяч рублей.

 

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