Штраф за несоблюдение «масочного» режима в транспорте, местах религиозного культа, торговых точках и общественных территорий колеблется от 1 до 30 тысяч рублей.
За отсутствие масок каспийчане будут платить больше
- Автор Арслан
- 11 июня, 2021. Пятница 12:42
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в дагестанском Каспийске ужесточен масочный режим. Резкий прирост заболевших, по словам врачей, наблюдается после майских праздников.
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