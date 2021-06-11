За отсутствие масок каспийчане будут платить больше

Автор Арслан

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в дагестанском Каспийске ужесточен масочный режим. Резкий прирост заболевших, по словам врачей, наблюдается после майских праздников.