Производство форели планируют увеличить в Дагестане

Автор Диляра

К концу года в Республике Дагестан собираются увеличить производство товарной форели. Об этом сообщает издание «Это Кавказ».

По их данным, объем планируют увеличить на 10% и вырастить почти 550 тонн форели.