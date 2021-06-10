Производство форели планируют увеличить в Дагестане
- Автор Диляра
- 10 июня, 2021. Четверг 22:16
К концу года в Республике Дагестан собираются увеличить производство товарной форели. Об этом сообщает издание «Это Кавказ».
По их данным, объем планируют увеличить на 10% и вырастить почти 550 тонн форели.
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