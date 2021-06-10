Всемирный день донора отметят в Дагестане

В рамках Всемирного дня донора в Дагестане региональная станция переливания крови подготовила обширную программу, сообщает «Дагправда».

Так, в период с 10 по 15 июня будут проведены донорские акции, в рамках которых все желающие смогут сдать кровь.

Как сообщает источник, состоится торжественное вручение и награждение медалей и удостоверений Почетным донорам.