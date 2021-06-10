ЗАМАНА - Всемирный день донора отметят в Дагестане

Всемирный день донора отметят в Дагестане

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10 июня, 2021. Четверг 11:23
Всемирный день донора отметят в Дагестане

В рамках Всемирного дня донора в Дагестане региональная станция переливания крови подготовила обширную программу, сообщает «Дагправда».

Всемирный день донора отметят в Дагестане
Общество

Так, в период с 10 по 15 июня будут проведены донорские акции, в рамках которых все желающие смогут сдать кровь.

Как сообщает источник, состоится торжественное вручение и награждение медалей и удостоверений Почетным донорам.

 

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