Так, в период с 10 по 15 июня будут проведены донорские акции, в рамках которых все желающие смогут сдать кровь.
Как сообщает источник, состоится торжественное вручение и награждение медалей и удостоверений Почетным донорам.
В рамках Всемирного дня донора в Дагестане региональная станция переливания крови подготовила обширную программу, сообщает «Дагправда».
Так, в период с 10 по 15 июня будут проведены донорские акции, в рамках которых все желающие смогут сдать кровь.
Как сообщает источник, состоится торжественное вручение и награждение медалей и удостоверений Почетным донорам.
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