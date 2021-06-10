ЗАМАНА - Более 3000 выпускников сдали экзамен по русскому языку

Более 3000 выпускников сдали экзамен по русскому языку

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10 июня, 2021. Четверг 11:00
Более 3000 выпускников сдали экзамен по русскому языку

Итоговую аттестацию в 42 пунктах проведения экзаменов сдавали, как сообщает пресс-служба Минобрнауки РД, 3357 человек.

Более 3000 выпускников сдали экзамен по русскому языку
Общество

Экзамен, как отметили в ведомстве, сдавали в резервный день основного периода. Свои знания проверяли участники ГИА. Результаты экзаменов будут известны не позднее 24 июня.

 

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