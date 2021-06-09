Кайтагский район поддержал международную акцию «Читаем Пушкина вместе»

Сегодня, 9 июня, в Кайтагском районе прошло мероприятие «Открытый микрофон «Волшебство пушкинской строки», которое была приурочена к ежегодной Международной акции «Читаем Пушкина вместе».

Как рассказали организаторы, в фойе библиотеки и на открытой площадке перед Центром культуры расположили книжные выставки: «Пушкин — наше солнце!», «И чувства добрые я лирой пробуждал».

Присутствующим рассказали о жизни и творчестве поэта. После все желающие смогли прочесть любимые произведения из репертуара Пушкина. В этот день прозвучали такие стихотворения как «Я вас любил», «У Лукоморья», «Зачем я её очаровал?», «Я помню чудное мгновенье», «Во глубине сибирских руд», «Если жизнь тебя обманет», «Я памятник себе воздвиг…», «Пророк» и многие другие. В продолжение состоялась виртуальная экскурсия по Царскосельскому лицею, в котором учился молодой Пушкин. Также состоялась викторина «Путешествие по сказкам Пушкина» для детей.