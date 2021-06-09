ЗАМАНА - Байкеры предложили «Дагдизелю» создать для них новый двигатель

Байкеры предложили «Дагдизелю» создать для них новый двигатель

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09 июня, 2021. Среда 12:01
Байкеры предложили «Дагдизелю» создать для них новый двигатель

Проект создания нового для мотоциклов двигателя заводу, производящему морское подводное оружие для военного флота РФ, представили члены байкерского клуба «Ночные волки».

Байкеры предложили «Дагдизелю» создать для них новый двигатель
Общество

В новой версии двигателя специалистами предприятия было найдено много интересных решений, однако модель требует доработки.

 

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