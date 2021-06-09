В новой версии двигателя специалистами предприятия было найдено много интересных решений, однако модель требует доработки.
Байкеры предложили «Дагдизелю» создать для них новый двигатель
- Автор Арслан
- 09 июня, 2021. Среда 12:01
Проект создания нового для мотоциклов двигателя заводу, производящему морское подводное оружие для военного флота РФ, представили члены байкерского клуба «Ночные волки».
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