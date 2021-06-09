Новая школа в Каспийске вместит более 1000 человек

Автор Арслан

Новую школу для детей военнослужащих планируют ввести в строй в 2022 году. Об этом стало известно накануне в рамках визита в Дагестан министра обороны РФ Сергея Шойгу.