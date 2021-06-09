Образовательное учреждение, которое будет построено на территории Каспийской флотилии, будет рассчитано на 1200 ученических мест.
Новая школа в Каспийске вместит более 1000 человек
- Автор Арслан
- 09 июня, 2021. Среда 11:15
Новую школу для детей военнослужащих планируют ввести в строй в 2022 году. Об этом стало известно накануне в рамках визита в Дагестан министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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