ЗАМАНА - Глава Роспотребнадзора заявил об увеличении больных коронавирусом старше 40 лет

Глава Роспотребнадзора заявил об увеличении больных коронавирусом старше 40 лет

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08 июня, 2021. Вторник 19:29
Глава Роспотребнадзора заявил об увеличении больных коронавирусом старше 40 лет

Сегодня, 8 июня, на заседании Оперштаба руководитель Роспотребнадзора Николай Павлов отметил, что больше всего заболевают новой коронавирусной инфекцией в последнее время население в возрасте старше 40 лет.

Глава Роспотребнадзора заявил об увеличении больных коронавирусом старше 40 лет
Общество

Также он отметил, что  наибольшее количество приходится на возрастную группу  от 50 до 60 лет  и увеличилось количество заболевших  старше 65 лет – 35% . Данный показатель увеличился за последние 3 недели порядка на 15 – 20 %.

 

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