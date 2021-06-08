Также он отметил, что наибольшее количество приходится на возрастную группу от 50 до 60 лет и увеличилось количество заболевших старше 65 лет – 35% . Данный показатель увеличился за последние 3 недели порядка на 15 – 20 %.
Глава Роспотребнадзора заявил об увеличении больных коронавирусом старше 40 лет
- Автор Диляра
- 08 июня, 2021. Вторник 19:29
Сегодня, 8 июня, на заседании Оперштаба руководитель Роспотребнадзора Николай Павлов отметил, что больше всего заболевают новой коронавирусной инфекцией в последнее время население в возрасте старше 40 лет.
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