ЗАМАНА - Николай Павлов попросил глав муниципалитетов усилить дезинфекционные мероприятия

Николай Павлов попросил глав муниципалитетов усилить дезинфекционные мероприятия

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08 июня, 2021. Вторник 19:18
Николай Павлов попросил глав муниципалитетов усилить дезинфекционные мероприятия

Руководитель Роспотребнадзора Дагестана обратился к руководителям муниципальных образований с просьбой проводить дезинфекционные мероприятия в местах массового скопления людей.

Николай Павлов попросил глав муниципалитетов усилить дезинфекционные мероприятия
Общество

Данное обращение было озвучено сегодня, 8 июня, на заседании Оперштаба Дагестана.

 

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