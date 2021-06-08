Данное обращение было озвучено сегодня, 8 июня, на заседании Оперштаба Дагестана.
Николай Павлов попросил глав муниципалитетов усилить дезинфекционные мероприятия
- Автор Диляра
- 08 июня, 2021. Вторник 19:18
Руководитель Роспотребнадзора Дагестана обратился к руководителям муниципальных образований с просьбой проводить дезинфекционные мероприятия в местах массового скопления людей.
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