Дагестан в пятерке лидеров по безработице

Дагестан в лидирующей пятерке по безработице. По информации Росстата, процент безработных в Дагестане доходит до 16,4%. Первую строчку в статистике заняла Ингушетия (32,2%), Тыве (20,4%), Чечне (18,1%) и Республике Алтай (14,7%).

Практически нет проблем в Ямало-Ненецком автономном округе (2,4%).

Статистика велась за апрель месяц, также в ней указано, что больше всего безработных среди тех, кому от 30 до 34 лет, далее следуют граждане в возрасте от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет.