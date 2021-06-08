ЗАМАНА - Дагестан в пятерке лидеров по безработице

Дагестан в пятерке лидеров по безработице

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08 июня, 2021. Вторник 12:54
Дагестан в пятерке лидеров по безработице

Дагестан в лидирующей пятерке по безработице. По информации Росстата, процент безработных в Дагестане доходит до 16,4%. Первую строчку в статистике заняла Ингушетия (32,2%), Тыве (20,4%), Чечне (18,1%) и Республике Алтай (14,7%).

Практически нет проблем в Ямало-Ненецком автономном округе (2,4%).

Статистика велась за апрель месяц, также в ней указано, что больше всего безработных среди тех, кому от 30 до 34 лет, далее следуют граждане в возрасте от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет.

Дагестан в пятерке лидеров по безработице
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