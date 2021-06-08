ЗАМАНА - Журналист Андрей Меламедов и фотограф Зарема Алиева победили во всероссийском конкурсе

Журналист Андрей Меламедов и фотограф Зарема Алиева победили во всероссийском конкурсе

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08 июня, 2021. Вторник 12:39
Журналист Андрей Меламедов и фотограф Зарема Алиева победили во всероссийском конкурсе

Во всероссийском конкурсе на лучшую журналистскую работу «Вместе Медиа. Онлайн» приняли участие дагестанцы и заняли победные места. В номинации «Бережное потребление» первое место заняли дагестанский журналист Андрей Меламедов и фотограф Зарема Алиева с материалом для популярного интернет-издания «Это Кавказ».

Журналист Андрей Меламедов и фотограф Зарема Алиева победили во всероссийском конкурсе
Общество

В своем проекте они раскрыли современные проблемы Терека и Аграханской лагуны «Пустите Терек домой».

Второе место удостоен Якуб Уразакаев из села Терекли-Мектеб за работу «Спасатели степи».

 

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