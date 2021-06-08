В своем проекте они раскрыли современные проблемы Терека и Аграханской лагуны «Пустите Терек домой».
Второе место удостоен Якуб Уразакаев из села Терекли-Мектеб за работу «Спасатели степи».
Во всероссийском конкурсе на лучшую журналистскую работу «Вместе Медиа. Онлайн» приняли участие дагестанцы и заняли победные места. В номинации «Бережное потребление» первое место заняли дагестанский журналист Андрей Меламедов и фотограф Зарема Алиева с материалом для популярного интернет-издания «Это Кавказ».
В своем проекте они раскрыли современные проблемы Терека и Аграханской лагуны «Пустите Терек домой».
Второе место удостоен Якуб Уразакаев из села Терекли-Мектеб за работу «Спасатели степи».
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